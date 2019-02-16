فنزويلا تجرب صواريخ مضادة للطائرات

وتضمنت فعاليات مناورة "أنغوستورا 200" إطلاقا فعليا لصواريخ منظومة الدفاع الجوي "بوك-إم2أ".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة تعتبر من أفضل وسائط الدفاع الجوي في العالم، فهي قادرة على تدمير الطائرات على اختلاف أنواعها. وبطبيعة الحال فإنها تتعامل بسهولة مع الطائرات المروحية أيضا.

كما تستطيع منظومة "بوك-إم2أ" صد هجوم تشنه الصواريخ الجوالة (كروز) والبالستية وكذلك القنابل الجوية الموجهة.

وتستطيع منظومة "بوك-إم2أ" العمل في ظروف التشويش الإلكتروني.

وتوضع منظومة "بوك-إم2أ" الفنزويلية في سيارة "إم زي كا تي" التي يبلغ وزنها 22 طنًّا، وتستطيع أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بكميات من الوقود تكفي لـ1000 كيلومتر.

وبالإضافة إلى "بوك-إم2أ" تملك فنزويلا منظومات صواريخ "بيتشورا-2إم" و"أنتي-2500" المضادة للطائرات بينما تملك قواتها البرية مدافع "زي او-23-2إم" المضادة للطائرات وصواريخ "إيغلا-إس" المحمولة على الكتف.