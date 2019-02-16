بالفيديو... مسابقة في روسيا لـ"أكثر القبلات حرارة" بمناسبة "الفالنتاين"

نظم العديد من الشباب في العاصمة الروسية موسكو، احتفالات غريبة من نوعها بعيد الحب الشهير بـ "الفالنتاين"، والمتعلقة بأكثر القبلات حرارة.

وأقيمت الاحتفالات على حلبة التزلج الخاصة بمركز منجزات الاقتصاد الوطني في موسكو، نقلا عن "آر تي".

ويحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير/شباط من كل عام.

ونشر موقع وكالة "تورستات" الروسية للسياحة خمس مدن أكثر رومانسية في روسيا.

في عشية عيد الحب (الفالنتاين)، قام خبراء الوكالة باستطلاع رأي السياح الروس حول أكثر المدن الرومانسية في روسيا.

وفقا لنتائج التصويت، توزعت النسب على المدن الخمس كالآتي: مدينة سان بطرسبورغ ومنتجع مدينة سوتشي (60%)، مدينة فلاديفوستوك (9%)، ومدينة قازان (7%)، وأخذت كل من مدينتي موسكو ويكاترينبورغ (5%).

ووفقا لـ "تورستات"، فإن "السياحة الرومانسية" في روسيا، والتي تشمل الجولات والسفر لشخصين في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات، تمثل أكثر من خمسة ملايين رحلة سنويا.