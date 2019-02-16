"سوخوي 24" تصوب قنابلها نحو رادار أمريكي

تدربت طائرات سلاح الجو الروسي على مهاجمة رادار أمريكي في النرويج، حسب مدير الاستخبارات النرويجية.

وزعم مدير الاستخبارات النرويجية مورتين خاغا لوندي أن 11 طائرة قاذفة روسية من طراز "سو-24" (سوخوي 24) شنت قبل عام هجوما افتراضيا على جهاز رادار "غلوبوس 2" الأمريكي في مدينة فردي النرويجية.

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ووفق الخبير كريستيان اتلاند من معهد أبحاث الدفاع النرويجي فإن "هجمة" الرابع عشر من فبراير/شباط 2018 استهدفت التدريب على تدمير الرادار وإفهام السلطات النرويجية أن موسكو ستُجري العمليات القتالية في أراضي النرويج إذا تعاونت اوسلو تعاونا وثيقا مع الأمريكيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة رادار "غلوبوس 2" الأمريكي متابعة إطلاق الصواريخ البالستية الروسية. ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن المدينة النرويجية المذكورة تشهد منذ مايو/أيار 2017 إنشاء رادار مماثل آخر هو "غلوبوس 3".

وغني عن البيان أن هذين الرادارين يشكلان خطرا لا يستهان به على روسيا.

وإزاء ذلك يرى الخبير النرويجي سببا لتدريب الطائرات الروسية على تدمير ما يشكل خطرا على روسيا وهو ما لا بد أن تفعله روسيا عند بدء الحرب الممكنة.