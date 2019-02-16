نائب الرئيس الأمريكي يدعو قادة أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن إيران هي أكبر راع للإرهاب في العالم، داعيا الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

ميونخ- سبوتنيك وذكر بنس، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم السبت، "إيران هي أكبر راع للإرهاب في العالم، وهم يدعمون المليشيات مثل حزب الله وحماس، ويغذون النزاعات في سوريا واليمن، ويخططون لهجمات على الأراضي الأوروبية، ونادوا بصورة صريحة لمحو دولة إسرائيل".

© REUTERS / Grigory Dukor إيران: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار مطروح لكن ليس الوحيد

وأضاف بنس "اجتمعنا في بولندا لمواجهة إيران وجهل الشرق الأوسط أكثر استقرارا، واتفق أكبر زعماء المنطقة على أن جمهورية إيران أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي "آن الأوان للشركاء الأوروبيين لوقف تقويضهم للعقوبات الأمريكية ضد النظام الثوري الإيراني القاتل، وحان الوقت لكي يقوم شركاؤنا الأوروبيون بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والانضمام لنا لنمارس الضغوط على النظام الإيراني من أجل إعطاء الحق للشعب الإيراني والمنطقة في السلم والأمن والحرية التي يستحقونها".

وانطلق، أمس الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي".

كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.