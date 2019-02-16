لافروف يجتمع مع وزير خارجية السودان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن

© Sputnik . Seregei Guneyev ميركل: محادثات الحد من التسلح يجب أن تشمل الصين وأوروبا

وسأل لافروف زميله السوداني عما إذا كان يشارك في المؤتمر للمرة الأولى. أجاب الدرديري: نعم، هو كذلك، وعقد الاجتماع مع دودون، بلا بيانات بروتوكولية.

وقد بدأ لافروف، اليوم الثاني من المؤتمر بفطور عمل مع ممثلين عن دوائر الأعمال في روسيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي حضره أيضا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وفي وقت لاحق، من اليوم السبت، سيعقد لافروف لقاءات ثنائية مع زملاء من دول أخرى، لا سيما اليابان وأرمينيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أجرى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، من بينها لقاء مع أمين حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بحثا خلاله الأمن في أوروبا والعلاقات بين روسيا وحلف الناتو. كما عقد لقاء مع مفوضة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حيث بحثا الوضع في أوكرانيا والبلقان وفنزويلا والتسوية السورية والبرنامج النووي الإيراني.

هذا، وانطلق يوم أمس الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي"، كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.