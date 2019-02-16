احتجاجا على "بريكست"... شقيقة وزير خارجية بريطانيا السابق تتعرى على الهواء (فيديو)

خلعت راشيل جونسون ملابسها على الهواء مباشرة، احتجاجا على اتفاقية "بريكست" التي ستخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصدمت الخطوة التي أقدمت عليها شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سكاي نيوز"، على حد وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

ورفض المشرعون البريطانيون في يناير/ كانون الثاني خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد.

وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس/ آذار.