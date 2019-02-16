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15:33 16 فبراير/ شباط 2019
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    ترامب يحيي الرقيبة دانييل هرميلا قائد عمليات القوات الجوية للقوات المسلحة في قاعدة دوفر الجوية أثناء مشاركته مع وزير الخارجية مايك بومبيو في مراسم نقل جثامين أربعة من العسكريين والمواطنين الأمريكيين قُتلوا خلال هجوم وقع مؤخراً في سوريا

    قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق ينتقد العمليات ضد "داعش" في سوريا

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    رأى الكولونيل فرنسوا ريجي ليغرييه، قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق التي تدعم القوات الكردية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، أنه كان يمكن تحقيق النصر على الجهاديين بوقت أسرع وبدمار أقل لو أرسل الغربيون قوات على الأرض.

    وعبر الكولونيل ليغرييه الذي يقود منذ تشرين الأول/أكتوبر قوة المدفعية الفرنسية (تاسك فورس واغرام) في العراق، عن هذا الرأي في مقال في نشرة "ريفو ديفانس ناسيونال" ويثير استياء في هيئة أركان الجيوش الفرنسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

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    © Sputnik . Nazek Mohammed
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    وأكد الضابط الفرنسي أنه "تم تحقيق النصر" في آخر معركة ضد تنظيم داعش جرت بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر في جيب هجين بشرق سوريا، "لكن ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير".

    ولم يعد جهاديو التنظيم يسيطرون سوى على منطقة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر مربع في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن إعلانا سيصدر "في الساعات الـ24 المقبلة" حول انتهاء "الخلافة" التي أعلنها الجهاديون.

    وكتب الكولونيل ليغرييه "بالتأكيد، تمكن الغربيون عبر رفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحد من المخاطر وخصوصا اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام".

    وأضاف الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات "لكن هذا الرفض يثير تساؤلا: "لماذا نملك جيشا إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟".

    ورأى أن ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون "لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب".

    وتابع أن الحملة "احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعما جويا ولا وسائل حرب إلكترونية ولا قوات خاصة ولا أقمارا اصطناعية".

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    © Sputnik . Alex McNaughton
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    ولجأ التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة أمريكية بشكل أساسي إلى عمليات جوية دعما لقوات سوريا الديموقراطية، باستثناء بعض القوات الخاصة على الأرض، وخصوصا أمريكية وفرنسية.

    وقال الكولونيل الفرنسي "خلال ستة أشهر، سقطت آلاف القنابل على بضع عشرات من الكيلومترات المربعة كانت نتيجتها الرئيسية تدمير بنى تحتية" من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن.

    وأضاف أن التحالف "تخلى عن حريته في الحركة وخسر السيطرة على وتيرة تحركاته الاستراتيجية" عبر "تفويض" قوات سوريا الديموقراطية القيام بالعمليات على الأرض.

    وعبرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية عن اعتراضها على ما كتبه الكولونيل الذي ينهي مهمته في العراق في نهاية شباط/فبراير "في الشكل والمضمون". وقالت "إنها ليست قضية حرية تعبير، بل مسألة واجب التحفظ والسرية المرتبط بالعمليات".

    وكان الكولونيل ليغرييه استقبل خصوصا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في التاسع من شباط/فبراير بالقرب من الحدود مع سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, سوريا, داعش
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