بالفيديو... انزلاق طائرة على مدرج مطار بإندونيسيا وإجلاء ركابها

قالت شركة طيران "ليون إير" إن طائرة ركاب انزلقت وانحرفت عن المدرج في مطار يقع خارج مدينة على جزيرة بورنيو الإندونيسية اليوم السبت وسط هطول أمطار غزيرة مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابات.

© AP Photo / Binsar Bakkara الكشف عن مفاجأة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

وحسب (رويترز) قال المتحدث باسم الشركة دانانغ ماندالا بريهانتورو في بيان إن الطائرة كانت في رحلة من جاكرتا إلى بونتياناك وعلى متنها 182 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وانزلقت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800إن.جي عن المدرج لدى محاولتها الهبوط في مطار سوباديو الدولي الذي يستقبل عددا محدودا من الرحلات الدولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة أدت لإغلاق المدرج. ولم يرد ممثلون عن المطار وعن شركة إيرناف التي تقدم خدمات المراقبة الجوية على طلبات بالتعليق.

Passenger video from Lion Air flight #JT714 (737-800, PK-LPS) that suffered a runway excursion after landing at Pontianak Airport, Indonesia during heavy rain. https://t.co/UYCdzzf2oy pic.twitter.com/o1Ox1SB3Lh — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 16, 2019

وشهدت الشركة تحطما لطائرة بوينغ 737 ماكس في أكتوبر/ تشرين الأول. وذكرت شبكة سلامة الطيران أن الشركة تعرضت لأحد عشر واقعة متعلقة بالسلامة منذ 2002.

وقال بريهانتورو إن الشركة تعمل حاليا على إخلاء الطائرة وإن مدى الرؤية كان مستوفيا لمعايير الهبوط.