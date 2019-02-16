أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم السبت إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف برئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو رئيسا للبلاد، مؤكدا أن الاتحاد كتكتل يجب أن يعترف به وليس فقط الحكومات الأوروبية بصورة فردية.

ذكر بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وحظي بمساندة الولايات المتحدة وبدعم دولي حتى يحل محل الرئيس نيكولاس مادورو، يستحق أن يعترف به "باقي العالم".

© AFP 2018 / Federico PARRA غوايدو يرحب بالعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا

واصفا مادورو بالدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي، بحسب مانقلت "رويترز".

وقال بنس "حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد.

اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.