أمريكا تطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

ذكر بنس خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أن غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا وحظي بمساندة الولايات المتحدة وبدعم دولي حتى يحل محل الرئيس نيكولاس مادورو، يستحق أن يعترف به "باقي العالم".
واصفا مادورو بالدكتاتور الذي يتعين عليه التنحي، بحسب مانقلت "رويترز".
وقال بنس "حان الوقت لأن يتقدم باقي العالم خطوة إلى الأمام. مرة أخرى، بإمكان العالم القديم اتخاذ موقف داعم للحرية في هذا العالم الجديد.
اليوم ندعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة للأمام من أجل الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا".
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيسا مؤقتا للبلاد.
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