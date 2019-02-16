لافروف يرد على صحفي أمريكي بشأن "جرائم الأسد"

رد وزير الخارجية الروسي على سؤال صحفي أمريكي، عن موقف روسيا من جرائم الرئيس السوري بشار الأسد الجديدة.

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على صفحته تويتر، لافروف أعطى جوابا ممتازا على سؤال إعلامي من صحيفة نيويورك تايمز، ماذا ستفعل روسيا لمنع جرائم الأسد الجديدة ضد شعبه؟

ورد لافروف، سواء جاوبت على هذا السؤال أو لم أجوب ستكتبون ما تريدون، لذلك اكتبوا. وعلق بوشكوف، "هذا ما يعني المفهوم أن تضع الشخص في مكانه".

Отличный ответ дал Лавров на вопрос журналиста Нью-Йорк таймс: что намерена сделать Россия, дабы “предотвратить новые преступления Асада против своего народа”. “Что бы я ни ответил, — сказал Лавров, — вы напишите то, что хотитe. Так что пишите». Это и есть поставить на место. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 16, 2019

ويستمر الغرب في سياسته تجاه سوريا بملاحقة القيادة ممثلة بالرئيس السوري بشار الأسد إضافة إلى نخبة رجال الأعمال السوريين الذين بقوا في البلاد خلال الحرب ولم يغادروها.