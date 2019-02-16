الرئيس النيجيري يدعو للهدوء بعد تأجيل الانتخابات... ومنافسه ينصح بالصبر

حث الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطني بلاده في وقت سابق اليوم السبت (16 فبراير شباط) على الهدوء بعد أن أجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع.

© REUTERS / Afolabi Sotunde نيجيريا ترفض "التدخل" الخارجي في قضية وقف قاض عن العمل

وحسب (رويترز) قال بخاري في بيان أصدره المتحدث باسمه جاربا شيهو للنيجيريين إن عليهم "الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية والوطنية والوحدة".

وأضاف أنه شعر "بخيبة أمل بالغة" بسبب التأجيل الذي يعني أن التصويت سيجرى في 23 فبراير/شباط مشيرا إلى التزامه بحياد لجنة الانتخابات.

كما ناشد مرشح المعارضة عتيق أبو بكر الناخبين بالتحلي بالصبر بعد التأجيل.

وقال للصحفيين من مقر إقامته إنه صدم من قرار اللجنة تأجيل التصويت وأضاف "أناشد النيجيريين بأن يشاركوا في التصويت وأطلب منهم التحلي بالصبر بشأن الأمر".