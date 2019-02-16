مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة يتهم الحكومة بحرمان الناخبين من التصويت

قال مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة عتيق أبو بكر اليوم السبت إن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في حرمان ناخبين في البلاد من حقهم في التصويت من خلال تأجيل الاقتراع دون أن يأتي بأدلة على ذلك.

© REUTERS / Luc Gnago الرئيس النيجيري يدعو للهدوء بعد تأجيل الانتخابات... ومنافسه ينصح بالصبر

وحسب (رويترز) جاء تعليق أبو بكر عبر تغريدة على "تويتر" من بين عدة رسائل بعثها في رد فعل على قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع ليجري في 23 فبراير/ شباط.

وأحجم جاربا شيهو المتحدث باسم بخاري عن التعليق.

وحث الرئيس النيجيري محمد بخاري مواطني بلاده في وقت سابق اليوم السبت (16 فبراير شباط) على الهدوء بعد أن أجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع.

وقال بخاري في بيان أصدره المتحدث باسمه جاربا شيهو للنيجيريين إن عليهم "الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية والوطنية والوحدة".

وأضاف أنه شعر "بخيبة أمل بالغة" بسبب التأجيل الذي يعني أن التصويت سيجرى في 23 فبراير شباط مشيرا إلى التزامه بحياد لجنة الانتخابات.

كما ناشد مرشح المعارضة عتيق أبو بكر الناخبين بالتحلي بالصبر بعد التأجيل.

وقال للصحفيين من مقر إقامته إنه صدم من قرار اللجنة تأجيل التصويت وأضاف "أناشد النيجيريين بأن يشاركوا في التصويت وأطلب منهم التحلي بالصبر بشأن الأمر".