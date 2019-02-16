طهران: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول إيران "عبثية ودعائية"

وصفت طهران، اليوم السبت، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، التي قال فيها إن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب، بأنها "عبثية ودعائية.

وذكر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تصريحات مايك بنس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "عبثة ودعائية"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Mark Humphrey نائب الرئيس الأمريكي يدعو قادة أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف قاسمي إن "معيارنا في السياسية الخارجية هو عدوان واحتلال النظام الصهيوني غير الشرعي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع "إن هذا النظام هو سبب الانقسامات والفرقة بين دول المنطقة وهو جذر الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد اتهم إيران بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم، داعيا الاتحاد الأوروبي للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وذكر بنس، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم السبت، "إيران هي أكبر راع للإرهاب في العالم، وهم يدعمون المليشيات مثل حزب الله وحماس، ويغذون النزاعات في سوريا واليمن، ويخططون لهجمات على الأراضي الأوروبية، ونادوا بصورة صريحة لمحو دولة إسرائيل".

وأضاف بنس "اجتمعنا في بولندا لمواجهة إيران وجهل الشرق الأوسط أكثر استقرارا، واتفق أكبر زعماء المنطقة على أن جمهورية إيران أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي "آن الأوان للشركاء الأوروبيين لوقف تقويضهم للعقوبات الأمريكية ضد النظام الثوري الإيراني القاتل، وحان الوقت لكي يقوم شركاؤنا الأوروبيون بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، والانضمام لنا لنمارس الضغوط على النظام الإيراني من أجل إعطاء الحق للشعب الإيراني والمنطقة في السلم والأمن والحرية التي يستحقونها".