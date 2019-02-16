الإليزيه: ماكرون وبوتين يناقشان سوريا وأوكرانيا في محادثة هاتفية

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون تنسيق كل من روسيا وفرنسا حيال سوريا مؤكدين على أن هذا التنسيق يجب أن يساهم في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين والبحث عن حل سياسي، بحسب بيان قصر الإليزيه.

يتبع…