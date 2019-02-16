بنس يضغط على ميركل بشأن خط نورد ستريم

أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى الوقوف سويا ضد إيران.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS مايك بنس: بعد أن هزمنا "داعش" في سوريا قواتنا تعود إلى الوطن

وأكد بنس معارضة واشنطن لخط أنابيب (نورد ستريم 2)، حسب "رويترز".

وقال بنس للصحفيين إنه "تحدث بشأن جميع القضايا" بما في ذلك خط الأنابيب الذي ما زال تحت الإنشاء، والذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت بحر البلطيق.

وكانت واشنطن حثت برلين على التخلي عن هذا المشروع.

وقال بنس "لا يمكننا تدعيم الغرب من خلال التحول إلى الاعتماد على الشرق".