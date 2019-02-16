لدعم غوايدو... أمريكا ترسل 3 طائرات إلى كولومبيا

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

ونشر بولتون مقطع فيديو على "تويتر"، اليوم السبت 16 فبراير/ شباط، قال إنه يرصد لحظة إقلاع واحدة من 3 طائرات شحن طراز "سي — 17" من ميامي باتجاه مدينة كوكوتا في كولومبيا، مشيرا إلى أن تلك الطائرات تنقل مساعدات إنسانية إلى الفنزويليين.

وقال بولتون: "أمريكا أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى شركائنا في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وبينها فنزويلا"، مشيرا إلى أن تلك المساعدات تشمل أغذية وأدوية، وأشياء أخرى يحتاجها الشعب الفنزويلي بناء على طلب من غوايدو.

وفي تدوينة سابقة، يوم 14 فبراير، أشاد بولتون بقرار مملكة هولندا بتوفير مركزا للمساعدات الإنسانية إلى فنزويلا في جزيرة كوراساو، الواقعة في البحر الكاريبي في مواجهة فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.