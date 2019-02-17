أزاروف: بوروشينكو جلب الفقر لأوكرانيا حتى أصبحت أفقر دولة في أوروبا

قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف، إن على الرئيس بترو بوروشينكو عدم الترشيح لولاية جديدة، بل عليه التنحي، لأنه جلب الفقر للبلاد.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova زاخاروفا عن اتهام بوروشينكو لروسيا بالتسبب في فقر أوكرانيا: لقد أصابه الجنون

موسكو — سبوتنيك . وقال أزاروف لقناة " أوكرانيا-112 ": "أصبحت أوكرانيا خلال الخمس السنوات الأخيرة أفقر دولة في أوروبا، أهذا ليس عارا للرئيس والحكومة في هذا البلد؟ لو كان لدى مثل هذه النتائج لغادرت منصبي منذ زمن طويل، وطلبت العفو من الشعب الأوكراني".

وأشار أزاروف إلى أنه يعرف بوروشينكو جيدا، وهو شخص يهتم بمصالحه في المقام الأول، مؤكداً، "موقفي سلبي اتجاه بوروشينكو".

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في أوكرانيا، في 31 آذار/مارس 2019. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن 5 مرشحين بالفعل، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة، زعيمة حزب "باتكيفشينا" يوليا تيموشينكو، والنجم الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.