تريزا ماي تستعد لعقد مباحثات جديدة بشأن الـ"بريكست"

تستعد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لعقد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأسبوع المقبل، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

© REUTERS / ANNEGRET HILSE تصويت رمزي في العموم البريطاني حول "بريكست"

ذكرت مكتب ماي، ذلك اليوم الأحد 16 فبراير / شباط، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تعرضها لهزيمة رمزية، الأسبوع الماضي، داخل البرلمان، حسبما ذكرت وكالة " رويترز "، التي أشارت إلى أنه تم تفسير ما حدث بأنه إضعاف لموقفها التفاوضي مع الاتحاد.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، إن تيريزا ماي، تنوي بحث الـ"بريكست" مع زعيم كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، بينما يجتمع ستيف باركلي، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه، الاثنين المقبل.

ولم تستطع ماي، الفوز في تصويت رمزي داخل البرلمان، الخميس الماضي، على استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتقول تلك الاستراتيجية إنه يمكن تمرير اتفاقها في البرلمان إذا تم تقديم تنازلات تتعلق في بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، الذي يضمن عدم العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إن تريزا ماي كتبت رسالة إلى النواب المحافظين المنقسمين، تطالبهم بالتغلب على خلافاتهم بشأن الـ"بريكست".