أزاروف: تم تهريب 3 مليارات دولار من أوكرانيا العام الماضي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيكولاي أزاروف، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختلاس مبالغ كبيرة في أوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال أزاروف لقناة "أوكرانيا-112": "العام الماضي، على سبيل المثال، تم تهريب 3 مليارات دولار من البلاد.

© Sputnik . Valeriy Melnikov أزاروف: بوروشينكو جلب الفقر لأوكرانيا حتى أصبحت أفقر دولة في أوروبا

وأوضح أنه حصلت على هذه المعلومات من البنك الوطني الأوكراني، حيث أطلع على الحسابات الجارية، وتبين أن أوكرانيا اقترضت ملياري دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار في البنك الدولي، وتم إخراج 3.5 مليار دولار، متسائلا: إلى أين؟ إلى حسابات الأفشور".

وأشار أزاروف إلى أن الدول الغربية قلقه بشأن هذه الأعمال، وتجرى تحقيقات بهذا الصدد.

وأضاف: "لقد حذروا الشركاء الغربيين عدة مرات حكومة كييف، وقالوا للحكومة، تعاملوا بحذر مع الأموال التي نقدمها لكم، وأنا أعلم أنه يجرى تحقيق بهذا الصدد، يقوم به الآن مكتب التحقيقات الفيدرالي".

هذا وشرت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، نتائج تحقيق صحفي يشير إلى أن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يملك 5 شركات "أوفشور" في الخارج.

وتشير "وثائق بنما" إلى أن بوروشينكو، في عام 2014 نظم نشاط شركات أوفشور في جزر "فرجين" البريطانية، لكنه نفى ذلك وأكد أن يرحب بأي تحقيق لأنه لا يملك أي شركات أوفشور وليس لديه حسابات مخفية.