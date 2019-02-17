أزاروف: تم تهريب 3 مليارات دولار من أوكرانيا العام الماضي

موسكو — سبوتنيك. وقال أزاروف لقناة "أوكرانيا-112": "العام الماضي، على سبيل المثال، تم تهريب 3 مليارات دولار من البلاد.
وأشار أزاروف إلى أن الدول الغربية قلقه بشأن هذه الأعمال، وتجرى تحقيقات بهذا الصدد.
وأضاف: "لقد حذروا الشركاء الغربيين عدة مرات حكومة كييف، وقالوا للحكومة، تعاملوا بحذر مع الأموال التي نقدمها لكم، وأنا أعلم أنه يجرى تحقيق بهذا الصدد، يقوم به الآن مكتب التحقيقات الفيدرالي".
هذا وشرت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، نتائج تحقيق صحفي يشير إلى أن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يملك 5 شركات "أوفشور" في الخارج.
وتشير "وثائق بنما" إلى أن بوروشينكو، في عام 2014 نظم نشاط شركات أوفشور في جزر "فرجين" البريطانية، لكنه نفى ذلك وأكد أن يرحب بأي تحقيق لأنه لا يملك أي شركات أوفشور وليس لديه حسابات مخفية.
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