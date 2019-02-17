البيت الأبيض يوجه رسالة إلى إيران

وجه البيت الأبيض الأمريكي رسالة إلى إيران، قال فيها إن مستقبل الإيرانيين يمكن أن يكون مشرقا.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب عن الثورة الإيرانية: 40 عاما من الفشل

وقال البيت الأبيض، في تدوينة على حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد 17 فبراير / شباط: "رسالة أمريكا للإيرانيين، يجب أن تكون واضحة وصوتها مسموع".

وأضاف: "بعد 40 عاما من الآن، يمكن أن تتغير الأشياء بصورة أساسية، فالديمقراطيات العظيمة والشركاء الاقتصاديون ولدوا من رماد الإمبريالية".

وتابع: "المستقبل في إيران يمكن أن يكون مشرقا".

واحتفلت إيران، يوم الاثنين الماضي 11 فبراير، بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر": "أربعين عاما من الفشل والفساد والقمع والإرهاب".

وأضاف: "النظام الإيراني أنتج خلال العقود الماضية 40 عاما من الفشل"، وتابع: "الشعب الإيراني يعاني منذ زمن طويل وأصبح أكثر احتياجا لمستقبل مشرق".

America's message to the victims of the Iranian regime should be loud and clear:



40 years from now, things can be radically different. Great democratic allies and economic partners have been born from the ashes of imperialism.



The future can be bright. https://t.co/UR9Oc0iGJV — The White House (@WhiteHouse) February 16, 2019

وهاجم مسؤولون أمريكيون آخرون الثورة الإيرانية خلال الأيام الماضية، وأبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

40 years of corruption. 40 years of repression. 40 years of terror. The regime in Iran has produced only #40YearsofFailure. The long-suffering Iranian people deserve a much brighter future. pic.twitter.com/bA8YGsw9LA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2019

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو / أيار الماضي.