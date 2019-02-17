هيذر نويرت تعتذر عن منصب سفير واشنطن في الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، هيذر نويرت، سحبت ترشيحها لهذا المنصب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "سحبت اليوم هيذر نويرت، ترشيحها لمنصب تمثيل الولايات المتحدة الدائم في الولايات المتحدة، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قريبا عن المرشح الجديد لهذا المنصب".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED بومبيو يرحب بقرار ترامب تعيين نويرت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

ونقلت وزارة الخارجية عن نويرت قولها:

"أنا ممتنة للرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو على الثقة التي وضعوها في وعلى ترشيحي لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الشهرين الأخيرين كانا مرهقين لعائلتي، وبالتالي لمصلحة أسرتي أنا سحبت ترشحي لهذا المنصب".

وكانت نيكي هيلي، الممثل الدائم للولايات المتحدة، قد استقالت في 31 ديسمبر من العام الماضي، واقترح البيت الأبيض تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت بدلا منها، في هذا المنصب.

وبدوره، علق ترامب على ترشيح نويرت لشغل منصب سفير واشنطن الدائم في الأمم المتحدة، بأنها "موهوبة وتتميز بالذكاء وسرعة البديهة".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 7 كانون الأول/ديسمبر، تعيين هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية والصحفية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هيلي.