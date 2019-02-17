ترامب يتحدث عن سر خلافه مع الديمقراطيين (فيديو)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أنه سيبني الجدار الحدودي بين بلاده والمكسيك، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك دولة دون وجود الجدار.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الأحد 17 فبراير / شباط، كلمتين تلخصان سر الخلاف بينه وبين الديمقراطيين وهو: "بناء الجدار".

BUILDING THE WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

وفي تدوينة أخرى نشر الرئيس الأمريكي مقطع فيديو وهو يتحدث عن الجدار بالبيت الأبيض، قال فيه: "نحن حاربنا لجعل الدول تحافظ على حدودها، وآن الآوان أن نبني حدود دولتنا".

ويطالب ترامب باعتماد مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار خرساني على حدود أمريكا مع المكسيك، لمنع ما وصفه بـ"غزو" المخدرات وتجارة البشر عبر الحدود الأمريكية.

وتسبب هذا الأمر في خلاف داخل الكونغرس، الذي لم يمرر الميزانية الفيدرالية، لعدم موافقته على تمويل الجدار، مما أدى إلى دخول الحكومة الاتحادية في إغلاق جزئي بدأ في 22 ديسمبر الماضي، واستمر لمدة 35 يوما، قبل أن تعود الحكومة فتح أبوابها مؤقتا لفترة انتهت في 15 فبراير الجاري.

وقبل انتهاء تلك الفترة، وافق مجلس النواب، ذو الأغلبية الديمقراطية، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على اعتماد قانون حول الميزانية الفيدرالية لتجنب الدخول في إغلاق آخر بسبب الجدار الحدودي.