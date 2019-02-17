تستعد لمواجهة ساخنة مع ترامب... إليزابيث وارن: يجب أخذ السلطة من الأثرياء

قالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، إنه يجب أخذ السلطة من الأثرياء، وإيجاد حلول لوضع حد أدنى للأجور يكون مناسبا لحماية الأسر من الفقر.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يتحدث عن سر خلافه مع الديمقراطيين (فيديو)

وكتب وارن، على "تويتر"، اليوم الأحد 17 فبراير / شباط: "نحتاج لأخذ السلطة من الأثرياء وإعادتها ليد الشعب في كل مكان في الولايات الأمريكية".

وتحدث في تدوينة أخرى عن أزمة الحد الأدنى للأجور، وكتبت: "الحد الأدنى من الأجور لا يكفي لإعاشة أسرة مكونة من 3 أفراد، وهي لا تحميهم من الفقر".

وأضافت: "سنعمل على إنشاء تغييرات حقيقية لإنهاء هذا الأمر".

وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، يوم السبت 9 فبراير، ترشحها رسميا للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت عن تشكيل لجنة دعم، وقالت: "هذه هي الخطوة ما قبل الأخيرة في إجراءات الترشيح الرئاسية العادية".

Back when I was a kid, a minimum-wage job could support a family of three. Today, a full-time minimum-wage job in America won’t keep a mama and a baby out of poverty. Our movement is about making real, fundamental change to fix this. — Elizabeth Warren (@ewarren) February 16, 2019

وانتقدت السيناتور الديمقراطية، الرئيس الحالي دونالد ترامب قائلة: "إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم النجاح في بلدنا. إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا، وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين الوحل".

وبعد إعلان ترشحها قال ترامب على "تويتر": "في بعض الأحيان أطلق على إليزابيث وارن اسم (بوكاهانتس)، ابنة الأمريكيين القدماء (الهنود الحمر)، التي أسرها الإنجليز في حربهم ضد الأمريكيين القدماء".

وتابع: "انضمت وارن للسباق الرئاسي. هل ستكون أول سيدة من الأمريكيين القدماء تترشح للرئاسة الأمريكية، أم ستقرر بعد 32 عاما أن هذا الأمر لن يسير بطريقة جيدة"، مضيفا: ": "أنتظركي في السباق الرئاسية ليز".

We need to take power away from the wealthy and well-connected and put it back in the hands of the people – in South Carolina, Georgia, and everywhere else. pic.twitter.com/qAtaFSt2H2 — Elizabeth Warren (@ewarren) February 17, 2019

وتبلغ وارن من العمر 69 عاما، في الماضي كانت أستاذة جامعية في القانون، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس منذ عام 2012. وعادة ما توصف معتقداتها السياسية بأنها شعبوية يسارية.

وحتى هذه اللحظة، تعتبر وارن، أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين المحتملين، إلى جانب نائب الرئيس السابق جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، الأقرب إلى وارن، والمنافس الأقوى لها في الانتخابات الأولية المبكرة.

وبدأ الاستعداد للسباق الرئاسي، كل من السناتور كامالا هاريس، النائب تولسي غابارد، والرئيس السابق لشبكة ستاربكس هوارد شولز، والسناتور كوري بوكر.

وتجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، ومن المتوقع، أن يرشح الرئيس دونالد ترامب، نفسه لولاية ثانية عن الحزب الجمهوري.