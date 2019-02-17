روسيا... نجاح عملية إنقاذ طلاب محاصرين في مبنى منهار

قال القائم بأعمال حاكم مدينة سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيجلوف، إن رجال الإنقاذ قاموا بعمل منظم وسريع لإجلاء جميع الطلاب بعد انهيار جزء من مبنى جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات.

© Sputnik . Sergei Pyatakov روسيا تهنئ تايلاند بعملية الإنقاذ الناجحة لصبية الكهف

موسكو — سبوتنيك . وتابع القائم بأعمال حاكم مدينة سانت بطرسبرغ للصحفيين اليوم الأحد 17 فبراير / شباط: "أود بشكل خاص أن أشير إلى العمل المنسق الذي قام به رجال الإنقاذ لإجلاء الطلاب من الطابق الخامس، حيث كان يوجد 21 طالبا ومعلما".

وأوضح: "تم ترتيب العمل بشكل سريع باستخدام سلالم الإطفاء، وقد تم إجلاء جميع الطلاب بأمان من ارتفاع يزيد عن 30 مترا لذلك، نشكركم جميعا".

وأشار بيجلوف إلى أن السلطات في البلاد ستقدم المساعدة اللازمة، بما في ذلك المعدات ومواد البناء، مؤكدا أنه سيتم مواصلة العمل للتأكد أنه لا يوجد أي شخص محاصر تحت ركام المباني المنهارة.

يذكر أن جزء جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات إنهار، مساء السبت الماضي.