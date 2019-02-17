المحتجون في برشلونة: السعي للاستقلال ليس جريمة

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع برشلونة يوم السبت وهم يلوحون بأعلام الاستقلال ويحملون صورا لزعماء كتالونيا الانفصاليين المسجونين للمطالبة بتقرير المصير للمنطقة الإسبانية الواقعة بشمال شرق البلاد.

ورفع كثيرون لافتات مكتوب عليها "تقرير المصير ليس جريمة" وقالت الشرطة المحلية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في المسيرة السلمية وهم يهتفون "الحرية" و"الاستقلال".

© AP Photo / Francisco Seco الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على سياسة الحكومة إزاء كتالونيا (فيديو وصور)

وجاءت المسيرة في وقت عادت فيه مساعي الاستقلال للمنطقة إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بحسب مانقلت "رويترز".

وبدأت الأسبوع الماضي في مدريد محاكمة 12 من زعماء الانفصاليين منهم تسعة سجنوا منذ آواخر 2017 أو أوائل 2018. ويحاكم هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم في إجراء استفتاء وإعلان الاستقلال الذي اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.

ويسعى ممثل الادعاء الإسباني إلى أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما بتهم التمرد وإساءة استخدام الأموال العام لدورهم في محاولة كتالونيا الفاشلة في عام 2017 الانفصال عن إسبانيا.

وشارك في المسيرة رئيس حكومة إقليم كتالونيا كيم تورا ورئيس برلمان قطالونيا روجر تورينت.

وفي دلالة أخرى على نفوذ كتالونيا في قضايا تؤثر على الدولة كلها دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إلى انتخابات مبكرة بعد أن انضمت الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستقلال إلى أحزاب المعارضة في رفض مشروع قانون ميزانيته لعام 2019.