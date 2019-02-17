ترامب يدعو حلفائه الأوروبيين لمحاكمة أكثر من 800 إرهابي من "داعش" تم أسرهم في سوريا

دعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حلفائه الأوروبيين استلام أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" تم أسرهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة.

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، مطالبا حلفائه الأوربيين وبريطانيا و فرنسا و ألمانيا، بإستلام أكثر من 800 إرهابي من تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).

تم القبض عليهم و أسرهم في سوريا، وتقديمهم للمحاكمة.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وفي تغريدة أخرى قال ترامب، بأن أمريكا لاتريد أن ترى مقاتلي "داعش" ينتشرون في أوروبا هو المكان المتوقع أن يذهبوا إليه.

مضيفا بأن أمريكا تفعل الكثير لمنع ذلك كما أنها ستسحب قواتها بعد الإنتصار الكامل بنسبة 100 في المئة على التنظيم.

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much — Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.