جو بايدن: قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية لم يتخذ بعد

وقال بايدن، في تصريح لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، "لا أعرف لم أتخذ قرارا بعد".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يقول إنه كان سيضرب بايدن ويجعله يبكي

وكان جو بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، أمس السبت، قال إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل لكنه سيتخذ هذا القرار "في وقت قريب".

ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيا الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا مزدحما بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظرا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن (76 عاما) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس".