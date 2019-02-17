جو بايدن: قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية لم يتخذ بعد

وقال بايدن، في تصريح لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، "لا أعرف لم أتخذ قرارا بعد".
ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيا الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا مزدحما بالمنافسين للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وسيحظى بايدن حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي نظرا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.
وقال بايدن (76 عاما) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن "نحتاج لأن نركز حاليا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها الرئيس".
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