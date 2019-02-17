ظريف: أوروبا تحتاج أن يكون لديها إرادة لمواجهة تيار الأحادية الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه على أوروبا الالتزام بالإرادة في تنفيذ آلية دعم الأنشطة التجارية مع إيران، حتى تواجه العقوبات الأمريكية.

ميونخ — سبوتنيك. وذكر ظريف، خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أن "إيران التزمت بتنفيذ الاتفاق النووي رغم الانسحاب الأمريكي، ويجب على أوروبا أن تستثمر في كل أنحاء العالم والحديث بشكل دائم عن التعددية يجب أن يحول إلى أفعال".

© Sputnik . روحاني يحذر دولا في المنطقة ويوجه رسالة إلى الخليج

وأضاف ظريف "على سبيل المثال آلية دعم الأنشطة التجارية ينقصها التزام من الدول الثلاث حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق"، مضيفا " أوروبا تحتاج أن يكون لديها إرادة حتى تستطيع مواجهة تيار الأحادية الأمريكية".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب 2018، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو/ أيار الماضي.