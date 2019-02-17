ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة.

وأضاف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب… إسرائيل"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / KACPER PEMPEL نتنياهو وظريف والجبير على طاولة واحدة... والأخير يلغي المشاركة

وتابع "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، معتبرا أنها تقوم بتمويل تنظيمات وميليشيات تناصب لإسرائيل العداء بدلا من أن ينفق عائدات البلاد على تحسين أحوال الشعب الإيراني.

وقال نتنياهو، "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها، إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وسيكون هذا عيد الثورة الأخير الذي يحتفل به هذا النظام، ويجدر بهذا النظام أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران بهدف إسقاط الحكومة في طهران.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" فقد أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دهشة الإيرانيين وحتى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء بدعوته لعمل إسرائيلي — عربي ضد الحكومة في طهران، الأمر الذي ترجمه مكتبه على أنه حث على "الحرب مع إيران".