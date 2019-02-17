"تويتر" يحذف تغريدة للمرشد الإيراني... ما مضمونها

حذف موقع التغريدات الشهير، "تويتر"، تغريدة شاركها المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر حسابه الخاص، الخميس 14 فبراير/ شباط الجاري.

وكان خامنئي نشر فتوى للمرشد السابق، آية الله الخميني، تهدر دم الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، وتعود لعام 1989.

وحذف "تويتر" التغريدة، استجابة لحملة تبليغات لمس أصحابها في تغريدة المرشد تحريضا على العنف.

A Twitter spokesperson just said this tweet from Iran's leader violated its terms of service and has been made unavailable.



"It's against our rules to make specific threats of violence or wish for the serious physical harm, death, or disease of an individual or group of people." pic.twitter.com/LvLmIHQDFd — Ryan Mac (@RMac18) February 15, 2019

وقال متحدث باسم "تويتر" لموقع "بازفيد" الأمريكي، إن هذا الخطأ من المرشد الإيراني كان يجب أن يقابل بإغلاق حسابه، إلا أن "تويتر" قرر الاكتفاء بتعليق النشر وحذف التغريدة.

وأضاف: "تغريدة المرشد انتهكت شروط الخدمة الخاصة بتويتر وتمت إزالتها، لأنها تتنافى مع قواعدنا، إذ نحظر نشر التهديدات بالعنف وبالأذى الجسدي أو القتل أو المرض لمجموعة من الناس أو لأي شخص".