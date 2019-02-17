نتنياهو يهاجم إيران مجددا ويتوقع مستقبلا باهرا لشعبها إذا تخلص من نظامه

وتابع "يتعين على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام".
وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنني استمد الشجاعة من الجرأة التي يتمتع بها السواد الأعظم من المواطنين الإيرانيين الذين يتظاهرون في الشوارع أو يعلقون في صفحتي على فيسبوك"، مؤكدا أن "النظام في طهران لم يخصص أبدا عائدات الأموال الإيرانية لصالح شعبه وإنما قام بتحويلها إلى حزب الله ومليشيات شيعية أخرى".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، اليوم، إن "إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة".
وأضاف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب… إسرائيل". وتابع "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
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