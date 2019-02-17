نتنياهو يهاجم إيران مجددا ويتوقع مستقبلا باهرا لشعبها إذا تخلص من نظامه

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا النظام الإيراني، معتبرا أنه يقوم بتمويل تنظيمات وميليشيات تناصب إسرائيل العداء بدلا من أن ينفق عائدات البلاد على تحسين أحوال الشعب الإيراني.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل

وأعرب نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة " صوت أمريكا " التي تبث بالفارسية، عن اعتقاده بأن مستقبل الشعب الإيراني سيكون باهرا في حال انتهاء ما أسماه "نظام الزمرة الدينية المتطرفة الحاكمة في طهران".

وتابع "يتعين على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنني استمد الشجاعة من الجرأة التي يتمتع بها السواد الأعظم من المواطنين الإيرانيين الذين يتظاهرون في الشوارع أو يعلقون في صفحتي على فيسبوك"، مؤكدا أن "النظام في طهران لم يخصص أبدا عائدات الأموال الإيرانية لصالح شعبه وإنما قام بتحويلها إلى حزب الله ومليشيات شيعية أخرى".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، اليوم، إن "إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة".

وأضاف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب… إسرائيل". وتابع "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".