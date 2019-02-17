الخارجية الروسية: موسكو تدعم الحوار بين دمشق والأكراد عقب الانسحاب الأمريكي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده تدعم الحوار بين دمشق والأكراد عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ميونخ — سبوتنيك وقال فيرشينين، خلال جلسة نقاشية في الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم الأحد، "الموقف في شمال شرق سوريا عقب انسحاب القوات الأمريكية يمكن حله عبر الحوار بين دمشق والأكراد"، مؤكدا "روسيا تدعم هذا الحوار".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أنقرة: العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد لا تتوقف على انسحاب أمريكا من سوريا

وأضاف فيرشينين "إدلب مشكلة عصية وكبيرة، ويتركز فيها معظم الإرهابيين، وموقف روسيا هو عدم التفاوض مع الإرهابيين، علينا محاربتهم".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن موسكو ترى أنه من المهم إقامة حوار بين الأكراد ودمشق في ضوء نوايا الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.