تسجيل
14:57 17 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    الحرس الثوري الإيراني

    إعلامي إيراني: رد طهران سيكون داخل معسكرات "منظمة العدل في باكستان

    © AFP 2018 /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الكاتب والإعلامي الإيراني، محمد غروي، إن "المجموعة الإرهابية التي تطلق على نفسها منظمة العدل، اتخذت من باكستان مقرا لها في مجال التدريب والتسليح، ومن موقعها يتم الهجوم على الأرضي الإيرانية"، مشيرا إلى مجاورة منطقة زاهدان الإيرانية للحدود الباكستانية.

    وأوضح غروري، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أنه قد جرى الحديث مؤخرا عن أكثر من سبع عمليات انتحارية لتنفيذها داخل الأراضي الإيرانية، بينما تمكنت القوة الأمنية الإيرانية من إلقاء القبض على مخططي هذه العمليات، والتحقيق معهم، موضحا أن المتهمين اعترفوا بمصادر تمويل عملياتهم داخل إيران، وبالتالي تصريحات اللواء محمد على جعفري، أمس، تستند على نتائج هذه التحقيقات — وفق قوله.

    بهرام قاسمي
    facebook.com
    طهران تستدعي السفير الباكستاني بشأن الهجوم على الحرس الثوري

    وحول طبيعة الرد الإيراني الذي توعد به القائد العام للحرس الثوري، توقع غروي، أن الرد الإيراني سيكون قريبا وعلى مستوى الهجمة الإرهابية التى راح ضحيتها منتسبي الحرس الثوري في زاهدان، متوقعا ردا إيرانيا سريعا داخل معسكرات "منظمة العدل" الإرهابية بالأراضي الباكستانية.

    وأضاف "يبدو أن باكستان المدعومة سعوديا وإماراتيا تغض الطرف عن منظمة العدل الإرهابية، لذلك اتهمت طهران إسلام أباد بالتخاذل في هذا الملف، وتوعدت بالرد، وهذا يذكر بالرد الإيراني على الجماعة الكردية، واستهداف مقر لهم أثناء تجمع سياسي، وقتل 40 من أبرز قياداتهم".

    وعن سبب استهداف ما تسمى "منظمة العدل" لإيران، تحدث غروي، "أن هذه الجماعة كانت فاعلة أكثر قبل عام 2011، وتضم إيرانيين وباكستانيين وجنسيات أخرى، وكان يترأسها إرهابي يدعى الريدي، وقد تم إلقاء القبض عليه في عام 2011، أثناء مروره بالأجواء الإيرانية، حيث قامت القوة الجوية في الحرس الثوري بمحاصرة طائرته، وإجبارها على الهبوط في إيران، ومن ثم إلقاء القبض على الريدي وإعدامه، معتبرًا أن بعد ذلك أنقرضت المنظمة تقريبًا، ولكنها عادت الأن".

    إيران
    © Sputnik . Ronald Zak
    بعد اتهامها بإيواء عناصر إرهابية ...باكستان ترسل وفدا لإيران

    وحول مسؤولية الأجهزة الأمنية الإيرانية عن ارتفاع معدل العمليات الإرهابية داخل البلاد، بين غروي "أن هناك مسئولية تقع على عاتق أجهزة الأمن الإيرانية التابعة للرئيس روحاني، ولذلك طالب القائد العام للحرس الثوري اللواء جعفري مجلس الأمن القومي الإيراني بإطلاق يد حرس الثورة؛ للأخذ بالثأر للشهداء، مما يعكس مدى تأثير هذه العمليات الإرهابية على الأجهزة الأمنية".

    وفيما يخص الوضع الأمني في محافظة زاهدان، أكد الكاتب والإعلامي الإيراني، محمد غروي، أن هذه المنطقة لديها بيئة حاضنة للإرهاب، بالإضافة لمعدل الفقر المرتفع بها، مما دفع بعض أهالي هذه المنطقة للذهاب إلى حيث يتواجد المال، معتبرا أن المال السعودي والإماراتي هناك كثر هذه الأيام، وفق تعبيره.

    انظر أيضا:

    نتنياهو يهاجم إيران مجددا ويتوقع مستقبلا باهرا لشعبها إذا تخلص من نظامه
    قطر تكشف شرط العيش بسلام مع إسرائيل وتوجه دعوة عاجلة بشأن إيران
    الحكومة اليمنية: إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
    البيت الأبيض يوجه رسالة إلى إيران
    بعد لقائه وزير خارجية إيران... وزير دفاع لبنان يعلن عن أمر "مريح جدا"
    الكلمات الدلالية:
    استدعاء السفير الباكستاني, باكستاني, أخبار إيران اليوم, الحرس الثوري الإيراني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضات أزياء خلف كواليس عرض أزياء فلامنكو الدولي لعام 2019 في إشبيلية، إسبانيا 10 فبراير/ شباط 2019
    من احتفال البطارقة بعيد الحب إلى القمة الثلاثية في سوتشي... صور الأسبوع من"سبوتنيك"
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك