روحاني يكشف عن أول غواصة إيرانية في مياه الخليج مزودة بصواريخ كروز (فيديو وصور)

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تلتحق الغواصة "فاتح" بالخدمة في البحرية الإيرانية، اليوم، وبالتحديد ضمن أسطول الجنوب التابع للقوة البحرية للجيش المنتشر في مياه الخليج وبحر عمان.
وأفادت الوكالة أن إيران لم تکن تمتلك أي غواصة في أسطولها البحري قبل الثورة الإيرانية، كما أن غواصة "الكوسج" التي ابتاعتها آنذاك من أمريكا، لم يتم تسليمها مطلقا بعد انتصار الثورة.
🎥زیردریایی «فاتح» به ناوگان جنوب نیروی دریایی #ارتش ملحق شد/برخورداری از سامانههای شلیک موشک زیرسطحی به سطح، پرتابگر اژدر، سونار پیشرفته، رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، جنگ الکترونیک و مخابرات امن یکپارچه از دیگر ویژگیهای زیردریایی فاتح است. pic.twitter.com/SOyRuTS1mB— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) ١٧ فبراير ٢٠١٩
غواصة "فاتح" الايرانية شبه الثقيلة… الحارس الجديد لمياه #الخليج_الفارسيhttps://t.co/KuPHhHeUIZ pic.twitter.com/9voI5xdAH6— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) ١٧ فبراير ٢٠١٩
ومن المقرر أن تلتحق غواصات "فاتح" عصر اليوم بشكل رسمي بأسطول القوة البحرية للجيش الإيراني، ويبلغ وزن هذا النوع من الغواصات (على السطح) أكثر من 500 طن، وستكون من غواصات الفئة شبه الثقيلة للجمهورية الإيرانية، حيث ستملأ الفراغ بين غواصات فئة "غدير" وفئة "كيلو"، وبعد إتمام صنع غواصات بوزن 1300 طن و3200 طن، ستمتلك الجمهورية الإيرانية تقنية تصنيع الغواصات في مختلف الفئات والأوزان، وفقا لوكالة "فارس".
وستحمل غواصة "فاتح" منظومة إطلاق وتوجيه صواريخ كروز البحرية، كما يمكن تجهيزها بـ4 طوربيدات و8 ألغام بحرية وطوربيدين احتياطيين
ويبلغ وزن غواصة "فاتح" تحت الماء 593 طنا، وسرعتها تحت الماء تصل تقريبا إلى 26 كيلومترا في الساعة، فيما تبلغ سرعتها فوق سطح الماء 11 عقدة بحرية (ما يعادل 20 كيلومترا في الساعة).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)