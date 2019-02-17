شركة مراقبة ترصد تحركات مليوني شخص في المساجد والفنادق ومقاهي الإنترنت

كما كشفت تلك البيانات نحو 6.7 مليون موقع مرتبط بمن خضعوا للمراقبة جرى تجميعها خلال 24 ساعة وعليها وصف مثل "مسجد" و"فندق" و"مقهى للإنترنت" وأماكن أخرى من المرجح أن يكون فيها كاميرات للمراقبة.
وقال جيفرز "كانت البيانات متاحة بالكامل ويمكن لأي شخص دون إذن أن يدخل لقاعدة البيانات وقراءة وتحديث ومحو أي شيء".
وتواجه الصين انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وحكومات أجنبية وخبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بشأن ما يصفونه بأنه احتجاز جماعي ومراقبة صارمة لأقلية الويغور ذات الأغلبية المسلمة ومجموعات مسلمة أخرى تعتبر إقليم شينجيانغ موطنها.
وذكرت "رويترز" أن الشركة التي تعمل مع الشرطة وفقا لموقعها على الإنترنت، وشركتها الأم والحكومة المحلية في الإقليم، لم تستجب لطلبات التعليق اليوم الأحد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)