رابطة ألمانية: استيراد السيارات من أوروبا لا يهدد الأمن القومي الأمريكي

ومن المنتظر أن ترفع وزارة التجارة الأمريكية توصيات للرئيس دونالد ترامب اليوم، بشأن ما إذا كان استيراد السيارات وأجزائها يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وتطرح خيارات حول كيفية مواجهة المشكلة، بما في ذلك فرض رسوم.
وتابعت "كل ذلك يقوي الولايات المتحدة ولا يمثل مشكلة أمنية"، مضيفة أن أي قرار من وزارة التجارة الأمريكية لتصنيف صادرات السيارات الأوروبية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، سيكون "غير مفهوم".
ونفت ميركل أيضا تلك المخاوف أمس السبت، وقالت "نحن فخورون بسياراتنا، وينبغي أن نظل فخورين بها"، مشيرة إلى تصنيع الكثير من تلك السيارات في الولايات المتحدة وتصديره إلى الصين.
وقالت خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "إذا كان هذا يُعتبر تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، فنحن مصدومون".
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