ليبيا تفرج عن رئيس استخبارات القذافي

أفرجت السلطات الليبية، اليوم الأحد، عن المسؤول الليبي السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، أبو زيد دورده، الذي كان مسجونا في ليبيا بعد الحكم عليه بالإعدام.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه تم الإفراج عن دورده — في الذكرى الثامنة لسقوط نظام معمر القذافي — "لأسباب صحية وفق مصدر عائلي".

وتولى ودورده البالغ من العمر 74 عاما، العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011)، كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي قبل إطاحة الزعيم الليبي الراحل.

ومن بين المناصب تولي دوردوه أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء)، وحكم عليه في 2015 بالإعدام مع 8 مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في قمع احتجاجات 2011، خلال محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

واعتقل في طرابلس مع 40 من مسؤولي نظام القذافي، بينهم آخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي والرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي، المحكوم عليهما بالإعدام.