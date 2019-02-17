أكثر من 183 ألف وظيفة شاغرة بألمانيا... تعرف إلى التخصصات المطلوبة

كشفت الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا عن استمرار زيادة عدد الوظائف الشاغرة فيما يسمى بـ"وظائف عنق الزجاجة" وهي الوظائف التي يتم بها مواجهة مشكلة نقص الكوادر من المتدربين والعمالة المتخصصة.

© REUTERS / PETER NICHOLLS للمرة الثانية خلال شهر... هجوم على قبر كارل ماركس

وبحسب إحصائية لوكالة العمل الألمانية، كان هناك 183874 وظيفة شاغرة في المتوسط السنوي خلال عام 2018 في تلك الوظائف التي تعاني من نقص بالعمالة والمتدربين.

وحسب (د ب أ) فإن عدد مثل هذه الوظائف الشاغرة بلغ 170 ألف وظيفة في عام 2017، وكان يبلغ قبل خمسة أعوام، أي في عام 2013، نحو 114 ألف وظيفة.

ويسود هذا النقص حاليا في خبراء الحاسب الآلي وخبراء الهندسة الكهربائية ومهندسي الإنشاءات المعدنية وكذلك في قطاعات الصحة والرعاية الصحية وفي بعض الحرف اليدوية.

يذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي بألمانيا أقر قانونا خاصة بهجرة العمالة المتخصصة في تشرين أول/ديسمبر الماضي.

وينص القانون على خفض الحواجز أمام قدوم عاملين من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي؛ إذ من المقرر السماح لمن يكون مؤهلا ويتحدث اللغة الألمانية جيدا، بالقدوم دون عقد عمل من أجل البحث عن وظيفة. وكان ذلك ممكنا لخريجي الجامعات فحسب سابقا.