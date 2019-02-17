أكثر من 183 ألف وظيفة شاغرة بألمانيا... تعرف إلى التخصصات المطلوبة

وحسب (د ب أ) فإن عدد مثل هذه الوظائف الشاغرة بلغ 170 ألف وظيفة في عام 2017، وكان يبلغ قبل خمسة أعوام، أي في عام 2013، نحو 114 ألف وظيفة.
ويسود هذا النقص حاليا في خبراء الحاسب الآلي وخبراء الهندسة الكهربائية ومهندسي الإنشاءات المعدنية وكذلك في قطاعات الصحة والرعاية الصحية وفي بعض الحرف اليدوية.
يذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي بألمانيا أقر قانونا خاصة بهجرة العمالة المتخصصة في تشرين أول/ديسمبر الماضي.
وينص القانون على خفض الحواجز أمام قدوم عاملين من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي؛ إذ من المقرر السماح لمن يكون مؤهلا ويتحدث اللغة الألمانية جيدا، بالقدوم دون عقد عمل من أجل البحث عن وظيفة. وكان ذلك ممكنا لخريجي الجامعات فحسب سابقا.
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