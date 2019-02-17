مسؤول أمريكي سابق: 6 أعوام أخرى من "ألاعيب" ترامب ستضر أمريكا

وأوضح ويلد في تصريح له اليوم الأحد أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب يوم الجمعة للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الأمريكية-المكسيكية تظهر استعداده لإثارة انقسام بالبلاد.
وكان ويلد (73 عاما) قال يوم الجمعة إنه يسعى لمنافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب عام 2020.
وستكون فرص نجاحه ضعيفة إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يحظى بتأييد معظم الناخبين الجمهوريين لكن ويلد يدافع عن ترشحه.
وقال ويلد "جزء من تفكيري هو أن أتأكد أنه لن يكرر الفوز ليس لدينا 6 أعوام أخرى للألاعيب. هذا سيضر البلاد".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)