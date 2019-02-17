مسؤول أمريكي سابق: 6 أعوام أخرى من "ألاعيب" ترامب ستضر أمريكا

قال حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية السابق بيل ويلد، وهو أول جمهوري ينافس الرئيس دونالد ترامب على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2020، إن 6 أعوام أخرى من "ألاعيب" ترامب بالبيت الأبيض ستضر الولايات المتحدة.

وأوضح ويلد في تصريح له اليوم الأحد أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب يوم الجمعة للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الأمريكية-المكسيكية تظهر استعداده لإثارة انقسام بالبلاد.

© REUTERS / Carlos Barria ترامب: حتى أوباما بنى جدار حول قصره

وقال في مقابلة "لا أعتقد أنه يعرف كيف يتصرف. هو يعتقد أنه ينبغي له أن يهين أي شخص يتعامل معه وإلا فسيكون شبه رجل"، بحسب "رويترز".

وكان ويلد (73 عاما) قال يوم الجمعة إنه يسعى لمنافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب عام 2020.

وستكون فرص نجاحه ضعيفة إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يحظى بتأييد معظم الناخبين الجمهوريين لكن ويلد يدافع عن ترشحه.

وقال ويلد "جزء من تفكيري هو أن أتأكد أنه لن يكرر الفوز ليس لدينا 6 أعوام أخرى للألاعيب. هذا سيضر البلاد".