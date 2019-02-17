رئيس فرنسي سابق يظهر في صحراء موريتانيا (فيديو)

ظهر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، في مقطع فيديو وهو يحتسي الشاي الموريتاني، في الصحراء.

وقالت "روسيا اليوم" إن الفيديو، الذي نشرته، اليوم الأحد 17 فبراير/شباط، يظهر أولاند جالسا على الأرض في صحراء آدرار، مشيرة إلى أن يقوم بجولة سياحية، تشمل مالي وغينيا.

وذكرت تقارير أخرى أن غرض جولته الأفريقية هو الترويج لكتابه الجديد "دروس من السلطة".

يذكر أن فرنسا في عهد فرانسوا أولاند، كانت تضع موريتانيا على القائمة الحمراء المحظور السفر إليها، وتطالب السياح بتجنبها إلا في حالة الضرورة.

وصدر كتاب "دروس السلطة" للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في أبريل/نيسان عام 2018، ويروي تجربته السياسية في الحكم خلال الفترة بين عامي 2012-2017.