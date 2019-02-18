رفض كييف اعتماد المراقبين الروس للانتخابات ينتهك مبادئ منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

أعلن رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايشاك، خلال اجتماع عقده أمس فى بروكسل مع وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، أن رفض سلطات كييف دعوة المراقبين الروس للانتخابات الأوكرانية يتعارض مع مبادئ والتزامات الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

براغ — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية سلوفاكيا، بوريس غاندل، لوكالة "سبوتنيك": إن "الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية سلوفاكيا، ميروسلاف لايشاك، ناقش عشية اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مع نظيره الأوكراني بافل كليمكين، التطور الحالي للوضع في أوكرانيا مع التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة في آذار/مارس في هذا البلد".

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وأشار غاندل إلى ان وزير خارجية سلوفاكيا، أكد مرة أخرى أن قرار سلطات كييف، استبعاد المراقبين الروس من عداد المراقبين في الانتخابات الرئاسية لا يفي بمبادئ والتزامات الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وطلب من شريكه الأوكراني إعادة النظر في هذا القرار.

ونقل المتحدث باسم وزارة خارجية سلوفاكيا عن لايشاك، قوله لوزير الخارجية الأوكراني: "مع تفهمي للعلاقات المعقدة في الوقت الراهن بين كييف وموسكو، لكني مع ذلك أريد أن أطلب منكم احترام المبادئ التي استرشدت بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأكثر من عقد من الزمان، وبالتالي المساهمة في العملية الديمقراطية ورصد الانتخابات لما لها أهمية قصوى لمواصلة التطور في بلدك".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن روسيا لن ترسل مراقبيها إلى أوكرانيا في إطار مهمة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك لدواعي أمنية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تعتبر رفض اعتماد المراقبين الروس انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية في مجال الإجراءات الانتخابية المقبولة عموما.

© Sputnik . Andrej Stenin روسيا لن ترسل مراقبيها إلى انتخابات أوكرانيا

هذا وصرحت مديرة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إنغيبيورغ سولرون غيسلادوتير، في وقت سابق، بأن منع مواطني روسيا من العمل في بعثة مراقبة سير الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، يعتبر أمرا غير مسبوق ويتعارض مع التزامات جميع الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

هذا وكان البرلمان الأوكراني (الرادا)، قد اعتمد في وقت سابق، قانونا يمنع ممثلي روسيا من المشاركة في مراقبة الانتخابات الأوكرانية.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسية في أوكرانيا، في 31 آذار/مارس 2019. ووفقاً لتقارير إعلامية أخيرة، سجلت لجنة الانتخابات أكثر من 30 مرشحاً، بالفعل، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة، زعيمة حزب "باتكيفشينا" يوليا تيموشينكو، والنجم الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.