على خلفية أزمة "هواوي"... الصين تأمل في معاملة عادلة لشركاتها التكنولوجية في ألمانيا

أعلن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مكتب لجنة الشئون الخارجية بالحزب، يانغ جيه تشى، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على هامش أعمال مؤتمر الأمن في ميونيخ، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون الشامل مع ألمانيا، لضمان معاملة عادلة لشركاتها الاستثمارية وشركات التكنولوجيا الفائقة في ألمانيا.

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن يانغ جي تشي قوله: إن "الصين وألمانيا تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وإن التعاون ذو المنفعة المتبادلة بين البلدين حقق نتائج هامة، وإن الصين على استعداد لمواصلة تعميق الحوار والتبادل مع ألمانيا على جميع المستويات وفي جميع المجالات".

© Sputnik . Ilya Pitalev "هواوي" تنوي فتح مختبراتها للمراقبين لتهدئة مخاوف التجسس

وأشار إلى أن "الصين تواصل عملها لخلق بيئة منفتحة وصادقة وشفافة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الأسواق الصينية ، وان بكين تأمل في المقابل مواصلة ألمانيا في إظهار موقف موضوعي ومنفتح على الاستثمار الصيني وشركات التكنولوجيا المتقدمة، لتطوير التعاون مع ألمانيا ".

هذا وفي وقت سابق ذكرت وسائل الأعلام، أن السلطات الألمانية تدرس إمكانية تعديل قانون الاتصالات من أجل تعزيز الرقابة على الشركات التي ستشارك في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة "5 جي" في البلاد، بما في ذلك "هواوي" الصينية.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.