على خلفية أزمة "هواوي"... الصين تأمل في معاملة عادلة لشركاتها التكنولوجية في ألمانيا

بكين — سبوتنيك. ونقلت الخارجية الصينية عن يانغ جي تشي قوله: إن "الصين وألمانيا تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وإن التعاون ذو المنفعة المتبادلة بين البلدين حقق نتائج هامة، وإن الصين على استعداد لمواصلة تعميق الحوار والتبادل مع ألمانيا على جميع المستويات وفي جميع المجالات".
هذا وفي وقت سابق ذكرت وسائل الأعلام، أن السلطات الألمانية تدرس إمكانية تعديل قانون الاتصالات من أجل تعزيز الرقابة على الشركات التي ستشارك في تنفيذ أنظمة الاتصالات المتنقلة "5 جي" في البلاد، بما في ذلك "هواوي" الصينية.
وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.
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