"شبيغل" تحرم الولايات المتحدة من مكانتها العالمية

بالرغم من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، مايك بانس، الأخيرة حول هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاقتصادية وقيادتها للعالم خلال موتمر ميونخ للأمن الأخير.

© Photo / CCO الولايات المتحدة تعد بالامتثال لمعاهدة الصواريخ لمدة نصف عام

اعتبرت مجلة " Der Spiegel " الألمانية أن الواقع مختلف كليا، حيث أن لروسيا والصين تأثير كبير على الساحة الدولية من خلال السياسة والاقتصاد.

وعلقت المجلة على تصريحات بنس الأخيرة في مؤتمر ميونخ الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أصبحت أقوى من أي وقت مضى، معتبرا أن أمريكا أصبحت مرة أخرى زعيمة العالم الحر.

وأشارت المجلة إلى أن تصريحات بنس هي تعبر عن الحلم الأمريكي فقط ليس إلا، وبالتالي كأنها تعيش في عالم آخر، وبكلمات أخرى اليوم باتت الولايات المتحدة ليست وحيدة على الساحة الدولية بل هناك دول مثل روسيا والصين وإيران.

وبحسب المجلة، فإن العلاقات الأطلسية تعاني من أزمة وجود وهذا ما يؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها في العالم.