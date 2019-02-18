"شبيغل" تحرم الولايات المتحدة من مكانتها العالمية

وعلقت المجلة على تصريحات بنس الأخيرة في مؤتمر ميونخ الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب أصبحت أقوى من أي وقت مضى، معتبرا أن أمريكا أصبحت مرة أخرى زعيمة العالم الحر.
وأشارت المجلة إلى أن تصريحات بنس هي تعبر عن الحلم الأمريكي فقط ليس إلا، وبالتالي كأنها تعيش في عالم آخر، وبكلمات أخرى اليوم باتت الولايات المتحدة ليست وحيدة على الساحة الدولية بل هناك دول مثل روسيا والصين وإيران.
وبحسب المجلة، فإن العلاقات الأطلسية تعاني من أزمة وجود وهذا ما يؤثر على الولايات المتحدة وهيمنتها في العالم.
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