باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها في نيودلهي للتشاور، بعد التوترات الأخيرة بينها والهند.

© REUTERS / STRINGER الهند تستدعي مبعوثها لدى باكستان للتشاور على خلفية هجوم غامو-كشمير

وقال المتحدث باسم الخارجية إن السفير الباكستاني غادر الهند، صباح اليوم الاثنين، حسب "رويترز".

واستدعت الهند سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التشاور بعد تفجير انتحاري في منطقة كشمير.

وأدى التفجير إلى مقتل 44 هنديا من الشرطة العسكرية.

وقالت الهند إن باكستان لها "يد" في الهجوم، وهو ما نفته آسلام باد.