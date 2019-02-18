بريطانيا تعلق على مصير الأسد وإمكانية فتح سفارتها في سوريا

أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها أنها غير عازمة في الوقت الحالي على فتح سفارتها في دمشق، وذلك بعد أنباء عن أن لندن بصدد إعادة افتتاح السفارة البريطانية في سوريا.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة " الشرق الأوسط "، أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيظل حاكما في المدى القصير والمتوسط.

وقال هانت: "روسيا تظهر اهتماما بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة، على موسكو أن ترينا كيف ستقدم حلا مناسبا للسوريين وكيف ستجلب السلام والاستقرار إلى سوريا".

وشدد هانت على ضرورة ألا يخرج الأميركيون من شرق سوريا بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لحلفائنا في قوات سوريا الديمقراطية، الذين قاتلوا بشجاعة معنا في التحالف لسنوات عدة.

وأضاف قائلا للصحيفة: "ليس هناك أفق كي تذهب قوات بريطانية لتحل محل نظيرتها الأمريكية".

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده لن تدير ظهرها إلى الشرق الأوسط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وستبقي على علاقاتها مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى".