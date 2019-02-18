روحاني: الحرب الاقتصادية التي نواجهها اليوم أصعب من الحرب العسكرية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الشعب الإيراني إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية، أصعب من الحرب العسكرية.

© Sputnik . روحاني يحذر دولا في المنطقة ويوجه رسالة إلى الخليج

سبوتنيك. وقال روحاني خلال كلمة له خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مصفاة نفط الخليج في غرب بندر عباس جنوب البلاد "الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية" مشيرا إلى أن" الإبقاء على أجواء التنافس حتى بعد الانتخابات لا يصب في مصلحة البلاد".

وتابع قائلا "لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم من شركائنا السياسيين".

وشدد روحاني "الظروف اليوم ليست عادية ونحن نمر بظروف حرب، وسننتصر فقط إذا كنا نقف صفا واحدا، والعدو سيضطر للانسحاب والتراجع".