موغيريني: عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش

أعلنت، مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد قد يتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش إذا لم يحدث أي تغيير إيجابي في الموقف.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت موغيريني للصحفيين في إجابة عن سؤال حول إمكانية فرض عقوبات بسبب أحداث مضيق كيرتش: "نعم، قد تكون هناك قرارات بالإجماع بشأن فرض عقوبات جديدة في الأسبوعين المقبلين تتعلق بالأحداث الأخيرة، فضلا عن العقوبات التي اعتمدت في العام الماضي. كنا نود أن نرى تطوراً إيجابياً للأحداث وسنكون مستعدين لإعادة النظر فيها، لكننا نشهد في الوقت الحالي أحداثاً عكسية وأخرى أكثر سلبية على الأرض".

© Photo / Crimea's FSB Press Service روسيا تكشف الهدف الأوكراني من أزمة كيرتش المائية

في سياق آخر، كان نائب وزير الخارجية الروسية، غريغوري كاراسين، قد أعلن أن روسيا لم تتفق مع فرنسا وألمانيا على وجود دائم لمراقبين في مضيق كيرتش.

وقال كاراسين للصحفيين، ردا على سؤال حول رؤية روسيا لفكرة إرسال مراقبين ألمان وفرنسيين دائمين إلى مضيق كيرتش: "لقد اتفق الرئيس مع المستشارة الألمانية على شيء آخر خلال حديثهما مؤخرا، اتفقا على زيارة لمرة واحدة للخبراء والمراقبين الألمان والفرنسيين، الذين سيقدمون ملاحظات ذات صلة ثم يقدمون تقارير إلى حكوماتهم، وهذا هو ما دار الحديث حوله، وأي شيء آخر هو تكهنات محللين سياسيين وصحفيين".