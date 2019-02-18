ترامب يهدد أوروبا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تنسحب من سوريا بعد الانتصار على الخلافة بنسبة 100 %.

وتابع ترامب على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن الولايات المتحدة لا تريد مشاهدة مقاتلي "داعش" يهاجمون أوروبا "كما هو متوقع أن يذهبون إلى هناك".

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much — Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وأضاف ترامب: "إننا ننفق الكثير، ونفعل الكثير، حتى يستطيع الآخرون القيام بأدوارهم المنوط بهم".

وأكد ترامب أن بلاده تنسحب عقب الانتصار بنسبة 100 % على الخلافة.