الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الأخير

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة زاهدان، جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع باكستان، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن تنفيذ مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، عمليات، أسفرت عن تحديد وتفكيك خلايا إرهابية للعناصر التي نفذت الجريمة الأخيرة في سيستان وبلوجستان".

وأضافت: "اعتقال الأشخاص الثلاثة جرى الليلة الماضية، في مدينتي سراوان وخاش، وتم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر بحوزتهم".

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن عناصر تابعة لزمرة ما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، من خلال اعتداء إرهابي انتحاري حافلة لكوادر حرس الثورة على طريق زاهدان — خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان. ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.