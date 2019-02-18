خامنئي: الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي تخدع إيران

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مسؤولي بلاده من أن يتم خداعهم، مؤكدا أن الأوروبيين اليوم يخادعون أيضا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن خامنئي قوله، اليوم الاثنين، إن "العدو في بعض الأمور يهاجم وفي البعض الآخر يبتسم فلا تنخدعوا بابتسامة العدو".

© AP Photo / Mark Humphrey نائب الرئيس الأمريكي يدعو قادة أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف خامنئي: "عداوة أمريكا واضحة، والأوروبيون اليوم يخادعون أيضا".

وتابع: "أنا لا أملي على المسؤولين الإيرانيين ما يجب أن يفعلون، ولكن يجب عليهم أن يحذروا من أن يتم خداعهم".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.